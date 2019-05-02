Путин подписал закон о «суверенном интернете» в России

02.05.2019 07:45

Президент России Владимир Путин подписал закон о «суверенном интернете» в РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в РФ и вступает в силу с 1 ноября 2019 года.

Данный закон предполагает создание инфраструктуры, способной обеспечить бесперебойную работу российских интернет-ресурсов, если их отключат от зарубежных сервисов.

В связи с этим, операторы связи в России обязаны установить на свои сети специальное оборудование, с помощью которого Роскомнадзор в случае угрозы сможет управлять маршрутами интернет-трафика. Отмечается, что это оборудование будет фильтровать трафик, блокируя доступ к запрещенным в России сайтам.

Источник: https://donpress.com