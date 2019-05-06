Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Звезду Беверли-Хиллз похоронили в одежде из грибов

06.05.2019 10:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Звезду Беверли-Хиллз похоронили в одежде из грибов

Актер популярного сериала «Беверли-Хиллз 90210» Люк Перри ещё при жизни выбрал необычное условие для похоронной процессии

Американскую звезду похоронили в костюме с грибами. Поразительные детали на странице в Instagram сообщила поклонникам его дочь Софи Перри.

Как отмечает девушка, её знаменитый отец погребен в одежде с добавлением органических компонентов. До смерти Люк Перри нашел такой костюм в Интернете и пожелал отойти в мир иной именно в нем. Отмечается, необычный материал является полностью экологичный и хорошо разлагается в почве.

Известно, что Люк Перри скончался 4 марта на 53-м году жизни в одной из клиник Калифорнии. 27 февраля знаменитость госпитализировали c инсультом. Скорая помощь увезла его из дома в Лос-Анджелесе. В медучреждении актер перенес ещё один инсульт. Сообщалось об улучшении, но врачи не смогли спасти жизнь звезды.

В американских СМИ появились подробности последних минут жизни Люка Перри. Известно, что он ушел из жизни в окружении своей семьи и своих лучших друзей. Так, в частности, с актером находились его девушка, которой он сделал предложение, Венди Мэдисон Бауэр, мать, а также бывшая жена Минни Шарп, от которой у Перри двое детей – 18-летняя дочь Софи и 21-летний сын Джек.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, инсульт, актер, Беверли Хиллз, 90210
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх