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Звезду Беверли-Хиллз похоронили в одежде из грибов
Актер популярного сериала «Беверли-Хиллз 90210» Люк Перри ещё при жизни выбрал необычное условие для похоронной процессии
Американскую звезду похоронили в костюме с грибами. Поразительные детали на странице в Instagram сообщила поклонникам его дочь Софи Перри.
Как отмечает девушка, её знаменитый отец погребен в одежде с добавлением органических компонентов. До смерти Люк Перри нашел такой костюм в Интернете и пожелал отойти в мир иной именно в нем. Отмечается, необычный материал является полностью экологичный и хорошо разлагается в почве.
Известно, что Люк Перри скончался 4 марта на 53-м году жизни в одной из клиник Калифорнии. 27 февраля знаменитость госпитализировали c инсультом. Скорая помощь увезла его из дома в Лос-Анджелесе. В медучреждении актер перенес ещё один инсульт. Сообщалось об улучшении, но врачи не смогли спасти жизнь звезды.
В американских СМИ появились подробности последних минут жизни Люка Перри. Известно, что он ушел из жизни в окружении своей семьи и своих лучших друзей. Так, в частности, с актером находились его девушка, которой он сделал предложение, Венди Мэдисон Бауэр, мать, а также бывшая жена Минни Шарп, от которой у Перри двое детей – 18-летняя дочь Софи и 21-летний сын Джек.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, инсульт, актер, Беверли Хиллз, 90210
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