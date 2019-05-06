Звезду Беверли-Хиллз похоронили в одежде из грибов

06.05.2019 10:15

Актер популярного сериала «Беверли-Хиллз 90210» Люк Перри ещё при жизни выбрал необычное условие для похоронной процессии

Американскую звезду похоронили в костюме с грибами. Поразительные детали на странице в Instagram сообщила поклонникам его дочь Софи Перри.

Как отмечает девушка, её знаменитый отец погребен в одежде с добавлением органических компонентов. До смерти Люк Перри нашел такой костюм в Интернете и пожелал отойти в мир иной именно в нем. Отмечается, необычный материал является полностью экологичный и хорошо разлагается в почве.

Известно, что Люк Перри скончался 4 марта на 53-м году жизни в одной из клиник Калифорнии. 27 февраля знаменитость госпитализировали c инсультом. Скорая помощь увезла его из дома в Лос-Анджелесе. В медучреждении актер перенес ещё один инсульт. Сообщалось об улучшении, но врачи не смогли спасти жизнь звезды.

В американских СМИ появились подробности последних минут жизни Люка Перри. Известно, что он ушел из жизни в окружении своей семьи и своих лучших друзей. Так, в частности, с актером находились его девушка, которой он сделал предложение, Венди Мэдисон Бауэр, мать, а также бывшая жена Минни Шарп, от которой у Перри двое детей – 18-летняя дочь Софи и 21-летний сын Джек.

Источник: https://from-ua.com