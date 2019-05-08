Умер легендарный российский музыкант: «эти песни знает каждый»

08.05.2019 16:15

Умер создатель знакомого каждому второму, выросшему в СССР, ребенку и подростку «Прекрасное далеко»

Российские СМИ только что сообщили, что умер Евгений Крылатов.

Легендарный композитор скончался в возрасте 85 лет, он известне публике, как автор музыки к мультфильмам о Простоквашино и многим советским кинолентам:

Евгению Крылатову также принадлежит авторство известных песен из кинофильмов — «Лесной олень», «Крылатые качели», «Три белых коня», «Прекрасное далёко» и многих других.

Источник: https://politeka.net