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Мощный циклон разрушает города, число жертв резко возросло .
Разрушительная стихия, которая обрушилась на страну еще 3 мая, продолжает убивать людей.
Число погибших в Индии из-за мощного циклона «Фани», который обрушился на прошлой неделе на восточный штат Одиша, возросло до 43 человек. Об этом сообщило в субботу агентство «Синьхуа«.
Ранее поступала информация о 33 жертвах стихии, еще не менее 300 человек пострадали. Больше всего тел погибших обнаружено в городах Пури и Каттак. Власти проводят восстановительные работы в более чем 10 тыс. населенных пунктах штата, в них участвуют десятки тысяч волонтеров.
Ранее сообщалось, что власти Одиши эвакуировали более 1 млн человек. Их разместили в лагерях временного проживания вдали от побережья. Сотни тысяч местных жителей из-за разгула стихии лишились крыши над головой.
Циклон, обрушившийся на Одишу 3 мая, стал самым мощным в Индии за последние 20 лет. Он принес с собой ливни и ветер, порывы которого достигали 55 м/с. В 1999 году подобный циклон стал причиной гибели более 10 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что разрушительный торнадо прошелся по южной части Румынии в районе Дражна, округ Кэлэраш. Стихия разрушила около десятка домов и перевернула автобус, в котором находились люди. Экстремальное явление снимали водители, двигавшиеся по автодороге. Зрелище было настолько страшным, что люди в панике не знали, что им делать дальше — продолжать движение или же поворачивать назад.
Как рассказали очевидцы, сначала пошел град, а потом показался смерч. Торнадо двигался стремительно. Пыль стояла столбом во всей округе.
Как сообщили местные власти, стихия разрушила в регионе здания, торнадо также перевернул автобус с пассажирами вблизи населенного пункта Брынковень. В автобусе находилось 40 человек. После происшествия 30 человек обратились за помощью к медикам.
Источник : https://politeka
Теги: Донбасс, город, катастрофа, циклон
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