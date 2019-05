«Евровидение-2019»: букмекеры показали СПИСОК фаворитов

13.05.2019 12:15

Букмекеры обнародовали свой прогноз относительно финалистом и победителя Евровидения-2019, которое стартовало в столице Израиля Тель-Авиве.

Как сообщает Коммерсантъ, российский представитель Сергей Лазарев с песней Scream займет четверное место, пишет Главред.

Победителем Евровидения, согласно прогноза, станет певец от Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. Второе место займет Джон Лундвик из Швеции, который исполнит Too Late for Love. На третьем месте - Билал Ассани из Франции с песней Roi.

Букмекеры также спрогнозировали первую десятку фаворитов конкурса:

1. Нидерланды — Дункан Лоуренс, Arcade;

2. Швеция — Джон Лундвик, Too Late for Love;

3. Франция — Билал Ассани, Roi;

4. Россия — Сергей Лазарев, Scream;

5. Азербайджан — Чингиз, Truth;

6. Италия — Мамуд, Soldi;

7. Мальта — Микела Паче, Chameleon;

8. Швейцария — Лука Хенни She Got Me;

9. Австралия — Кейт Миллер-Хайдке, Zero Gravity;

10. Исландия — Hatari, Hatri mun sigra.

Источник: https://from-ua.com

Теги: Донбасс