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В Тель-Авиве стартовал песенный конкурс «Евровидение-2019»

13.05.2019 10:15
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В Тель-Авиве стартовал песенный конкурс «Евровидение-2019»

В Израиле 12 мая состоялось открытие конкурса «Евровидение-2019».Среди приглашенных гостей мероприяия была и Верка Сердючка.

На церемонии открытия «Евровидения 2019» также появились представители разных стран-участниц конкурса (Франция, Греция, Грузия, Россия, Кипр, Албания, Германия, Австрия и другие).

После официальной части гости мероприятия отправились на вечеринку, которая пройдет в большом концерт-холле Тель-Авива — Зале Чарльза Бронфмана.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Евровидение, Тель-Авив
 
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