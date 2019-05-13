В Тель-Авиве стартовал песенный конкурс «Евровидение-2019»

13.05.2019 10:15

В Израиле 12 мая состоялось открытие конкурса «Евровидение-2019».Среди приглашенных гостей мероприяия была и Верка Сердючка.

На церемонии открытия «Евровидения 2019» также появились представители разных стран-участниц конкурса (Франция, Греция, Грузия, Россия, Кипр, Албания, Германия, Австрия и другие).

После официальной части гости мероприятия отправились на вечеринку, которая пройдет в большом концерт-холле Тель-Авива — Зале Чарльза Бронфмана.

Источник: https://donpress.com