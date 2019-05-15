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"Евровидение - 2019" под угрозой срыва: спецслужбы Израиля привели в полную боевую готовность
Спецслужбы Израиля, где проходит конкурс "Евровидение - 2019", привели в полную боевую готовность в связи с возможной угрозой терактов в рамках палестино-израильского конфликта.
Во вторник, 14 мая, в Израиле, где проходит первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение - 2019", всерьез заговорили об угрозе терактов, передает "Диалог.UA", ссылаясь на "Обозреватель". Предупреждение было опубликовано на сайте посольства США, в связи с чем спецслужбы Израиля привели в полную боевую готовность. "Инциденты с безопасностью могут происходить далеко за пределами Газы и ее периферии и в любое время, о чем свидетельствуют ракетные обстрелы 3-5 мая на юге Израиля", – сказано в сообщении.
Отмечается, что участники и гости главного музыкального события Европы не осознают опасности в полной мере.
В то время как силовики и разведка дружественных к Израилю стран уже приготовились к возможным конфликтам с палестинцами, которые грозились сорвать "Евровидение". Примечательно, что 14 мая – годовщина открытия Посольства США в Иерусалиме.
Согласно данным дипмиссии, террористические группировки могут выбрать для атаки или насильственных протестов именно дату годовщины, которая совпадает с днем начала музыкального конкурса.
Силы обороны Израиля заявили о новой провокации "ХАМАСа". Детям в Секторе Газа отменили уроки, чтобы отправить их для участия в жестоких беспорядках против Израиля. Известно, с 14 по 18 мая в городе Тель-Авиве состоится масштабный песенный конкурс "Евровидение - 2019".
Конкурс стал "камнем преткновения" между враждующими многие десятилетия евреями и палестинцами.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Евровидение, Израиль, спецслужбы
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