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NASA планирует отправить женщину на Луну

15.05.2019 15:58
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NASA планирует отправить женщину на Луну

Миссия уже получила название "Артемида".

Космическое агентство NASA продолжает рассказывать детали о предстоящей миссии по полету в космос. Так, известно, что в 2024 году агентство хочет высадить на Луну двоих астронавтов. Интересно, что астронавты будут обоих полов – мужчина и женщина.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Как передает издание The Verge, это впервые в истории на Луну может ступить нога женщины.

Миссия уже получила название "Артемида" именно из-за гендерного равенства (богиня Артемида была сестрой Аполлона и покровительницей Луны).

Как пояснили в Агентстве, с 1961 по 1975 годы на Луну высаживались только мужчины. Поэтому сейчас ситуацию нужно менять.

"Это очень символично: через 50 лет после "Аполлона" программа "Артемида" высадит на Луну следующий экипаж с женщиной на борту. У меня есть 11-летняя дочь, и я хочу, чтобы она могла наследовать женщин, которые покоряют Луну", – заявил директор NASA Джим Бридженштейн.

Сейчас в Агентстве конструируют ракету и капсулу для экипажа. Также нужно привлечь аппаратные средства для исследования Луны и технику для выживания людей в космосе. Для этого NASA хочет привлечь государственные средства.

Кстати, президент Дональд Трамп ранее заявил, что в бюджет США по аэронавтике и исследованиям космического пространства дополнительно выделили 1,6 миллиарда долларов на освоение Луны и Марса.



Теги: Донбасс, космос, женщина, Луна
 
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