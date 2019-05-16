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Смертоносная Нибиру: Раскрыты детали конца света
16.05.2019 17:02
Многие исследователи считают, что апокалипсис на Земле может наступить уже сегодня, 16 мая. Об этом пишет ʺРоссийский Диалогʺ.
Оказывается, согласно расчетам ученых, Нибиру максимально приблизится к земному шару и это приведет к серьезным изменениям на планете.
По мнению экспертов, спецслужбы ведущих мировых государств намеренно не распространяют данные о Звезде смерти, чтобы не вызывать панику среди населения.
Сообщается, что по мере приближения Планеты Х к нашей Земле на МКС произошли сбои. Запущенный в ОАЭ спутник рухнул на Землю, потерялась связь с зондами InSight и New Horizons.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, конец света, Нибиру
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