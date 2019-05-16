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Смертоносная Нибиру: Раскрыты детали конца света

16.05.2019 17:02
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Смертоносная Нибиру: Раскрыты детали конца света

Многие исследователи считают, что апокалипсис на Земле может наступить уже сегодня, 16 мая. Об этом пишет ʺРоссийский Диалогʺ.

Оказывается, согласно расчетам ученых, Нибиру максимально приблизится к земному шару и это приведет к серьезным изменениям на планете.

По мнению экспертов, спецслужбы ведущих мировых государств намеренно не распространяют данные о Звезде смерти, чтобы не вызывать панику среди населения.

Сообщается, что по мере приближения Планеты Х к нашей Земле на МКС произошли сбои. Запущенный в ОАЭ спутник рухнул на Землю, потерялась связь с зондами InSight и New Horizons. 

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, конец света, Нибиру
 
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