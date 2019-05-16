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В Британии нашли крупнейший римский клад

16.05.2019 13:00
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В Британии нашли крупнейший римский клад

Монеты были зарыты около 307 года нашей эры.

В Великобритании возле деревни Роузби в Линкольншире археологи обнаружили крупнейший клад римских монет, датируемых IV веком нашей эры.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Как сообщает Archaeology News Network, это самый большой клад римских монет из когда-либо найденных на территории Великобритании. Его при помощи металлодетектора еще в 2017 году обнаружили археологи-любители.

Они и вызвали на место профессиональных ученых из Университета Шеффилда. Всего из земли было извлечено свыше трех тысяч бронзовых римских монет IV века. Они хранились в глиняном горшке, закопанном в неглубокой ямке.

"Монеты были зарыты около 307 года нашей эры, - говорит доктор Элеонора Грей из Британского музея. - Римская империя в тот период времени становилась все более децентрализованной. Британия вновь оказалась в центре внимания после смерти императора Констанция в Йорке".

По ее словам, именно тогда в Лондоне начали впервые чеканить римские монеты. Кстати, рядом был найден еще один клад, состоявший всего из десяти монет. Об открытии археологи сообщили только сейчас. Дело в том, что лишь на прошлой неделе суд официально признал клад сокровищем.

Согласно местному законодательству выручка в случае его продажи должна быть поделена поровну между нашедшими клад людьми и владельцем земли, на которой он был обнаружен.



Теги: Донбасс, Великобритания, клад
 
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