- «Не зря Зеленский ездил»: Евросоюз нанес сокрушительный удар по России21:37
- Кучма обрадовал прогнозом по обмену пленными между Украиной и Россией20:48
- В Мадриде газонокосилки заменили овцами18:35
- Будет ли "Минск - 3": Белковский о шансах Путина и Зеленского заключить мир на Донбассе16:14
- «Диктовать условия агрессору»: Жданов рассказал, как Украина может поставить на место Россию13:49
- Украинские моряки в российском плену: есть ли надежда на освобождение?13:02
- Сильное отравление: Экстренно госпитализирован Бари Алибасов11:00
- Дуда призвал Зеленского посетить Польшу: «Надеюсь, наши страны примирятся»10:30
- Зеленский поразил заявлением после встречи с генсеком НАТО: жизнь украинцев изменится навсегда08:30
- В ВР внесли законопроект о конфискации имущества жителей ОРДЛО, получивших паспорта РФ22:35
В Китае разработан клей для быстрого заживления ран на внутренних органах
Ученые напомнили, что неконтролируемое кровотечение является основной причиной смерти пациентов на хирургическом столе.
Клейкий биогель, разработанный в Китае, оценен как самое быстрое средство для остановки кровотечения и заживления ран на внутренних органах. Им можно заклеивать даже сердце.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Активируемый светом гелеобразный клей для быстрого заживления ран был создан специалистами Чжэцзянского университета и Восточно-Китайского университета науки и технологий. Эта новинка уже успешно прошла испытания в лечении ран на артериях и сердце у животных, пишет рассказывающий об уникальном биоклее журнал Nature Communications.
«Ни одна другая методика, применяемая сегодня в клинической практике, не способна столь быстро и эффективно останавливать кровотечения в еще бьющемся сердце. Препарировав заклеенные сердца свиней через две недели, мы не нашли утечки геля и следов серьезных воспалений», - сообщили авторы проекта.
В публикации журнала ученые напомнили, что неконтролируемое кровотечение является основной причиной смерти пациентов на хирургическом столе. Раны, способствующие такому кровотечению, трудно зашить, и к тому же эта процедура требует большого количества времени. Использование клея для соединения краев раны является более эффективной мерой. Проблема была в том, что в распоряжении хирургов не находилось надежных клеевых составов. Все существовавшие безопасные для организма клеящие субстанции удерживали склеенные поверхности намного хуже, чем хрящи и связки, и для использования при операциях не подходили.
Китайские исследователи разработали клей, используя различные производные желатина – их продукт выдерживает в сотни раз более высокое давление, чем обычный суперклей.
«Этот высокоэффективный гелеобразный материал можно использовать для хирургического гемостаза и быстрой герметизации ран, например, в открытой и малоинвазивной эндоскопической хирургиях»,- отметили разработчики.
Эксперименты показали, что новый клей эффективно «запечатывает» раны внутренних органов – в частности печени и сердца у свиней. Для организма человека этот клей абсолютно безопасен, утверждают авторы новинки.
Теги: Донбасс, Китай, ученые, клей
- Связь с пришельцами: создан аппарат для поиска инопланетян
- Любовь влияет на человеческий мозг - ученые
- Ученые из Китая создали мощный сканер, способный увидеть человеческую душу
- Китай начал разрабатывать связь 6G
- Новый китайский прикол: искусство хамелеона (ФОТО)
- Ученые выяснили, как собаки могут повлиять на ваше здоровье
- Что случилось под Новоселовкой: Бутусов рассказал подробности смертельного удара врага по машине ООС 19:40
- ВСУ заняли стратегическую высоту у Мариуполя: «ДНРовцы» лишились целого взвода убитыми и раненными - офицер19:20
- «Для тех, кто давно не видел город»: дончанин снял яркий ролик в центре Донецка17:20
- Главари ОРДО призвали власти Украины «наказать» Порошенко, Турчинова и Парубия15:40
- Неопровержимые доказательства: на Донбассе обнаружено вооружение ВС РФ12:08
- «Операция — самоликвидация»: опубликовано видео случайного самоподрыва члена НВФ11:18
- Обострение в зоне ООС: штаб сообщает о погибших и раненых10:13
- В штабе ООС рассказали об обострении ситуации на Донбассе: ВСУ понесли потери07:25
- Украинские воины на Донбассе рассказали о новой тактике боевиков21:49
- Несколько тысяч: В МВД РФ не уточняют, сколько людей из «Л-ДНР» подали документы на паспорт РФ17:24
- Дерматологи назвали самые большие ошибки во время принятия душа22:42
- «Не зря Зеленский ездил»: Евросоюз нанес сокрушительный удар по России21:37
- Врачи рассказали, какие лекарства нужно взять в отпуск21:10
- Кучма обрадовал прогнозом по обмену пленными между Украиной и Россией20:48
- Важные изменения с 1 сентября: что изменится на дорогах20:35
- У Порошенко посоветовали Зеленскому нанять корректора и спичрайтера20:18
- Зеленский после встречи с Туском объявил о важной для Украины дате: «уже скоро», подробности20:00
- Что случилось под Новоселовкой: Бутусов рассказал подробности смертельного удара врага по машине ООС 19:40
- ВСУ заняли стратегическую высоту у Мариуполя: «ДНРовцы» лишились целого взвода убитыми и раненными - офицер19:20
- Медики рассказали, во время приема каких лекарств нельзя загорать19:05
- Дерматологи назвали самые большие ошибки во время принятия душа22:42
- Врачи рассказали, какие лекарства нужно взять в отпуск21:10
- Медики рассказали, во время приема каких лекарств нельзя загорать19:05
- Вот какие ангелы охраняют людей разных знаков Зодиака18:17
- Стоматологи объяснили, почему нельзя чистить зубы сразу после еды17:01
- Названы заболевания, передающиеся от городских птиц15:20
- Смертоносная инфекция атаковала украинцев: медики забили тревогу, «не покупайте это»14:32
- Медики рассказали, кому нельзя есть черешню12:49
- Комаровский рассказал, как помочь коже после укусов комаров11:48
- Медики рассказали, почему не стоит злоупотреблять влажными салфетками08:00
- «Не зря Зеленский ездил»: Евросоюз нанес сокрушительный удар по России
- Джамалу жестоко избили: подробности. ВИДЕО
- Зеленский в гневе, всю верхушку СБУ лишают должностей
- Американський сенатор в шoцi від зустрічі із президентом Зеленським: зробив термінову заяву
- Зеленский поразил заявлением после встречи с генсеком НАТО: жизнь украинцев изменится навсегда
- Синоптики предупреждают об опасном метеорологическом явлении, которое ожидается на Донетчине
- 6 июня – Вознесение Господне: что нельзя делать
- Вот какие ангелы охраняют людей разных знаков Зодиака
- Уже с 1 июля: в Украине дорожают сигареты и другие табачные изделия
- Синоптик предупредила украинцев о страшной жаре до +33