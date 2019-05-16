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В жвачке нашли ДНК викингов

16.05.2019 21:16
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В жвачке нашли ДНК викингов

Эти образцы были обнаружены в Хусеби-Клеве на западе Швеции.

Ученые нашли следы ДНК древних жителей Скандинавии в обрывках берестяной коры, которую они жевали в качестве жвачки. 

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Субстанция, которую жевали в древности, нужна была охотникам для того, чтобы склеивать компоненты орудий труда, копий и стрел.

Выявлено, что их геном содержал вкрапления и ДНК народов, живших в окрестностях современной Самары и Онежского озера, что подкрепляет теорию о двух волнах миграции, и говорит о том, что представители этих "южной" и "восточной" групп древних скандинавов контактировали на генетическом и культурном уровне.



Теги: Донбасс, ДНК, викинг
 
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