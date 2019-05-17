- Землю хотят уничтожить: космическая атака на супервулкан Йеллоустоун попала на видео07:43
- Переговоры по Донбассу в Минске перенесли17:51
- Назван город с самой высокой средней зарплатой в мире12:00
- Недолго Кремль радовался: Зеленский сразу же нанес превентивный удар по Путину11:52
- «"ДНР" - не "МММ"!»: Манекин сделал пессимистичный прогноз по паспортизации "ДНР"10:52
- Два бокала в день: ученые раскрыли секреты долголетия09:32
- Кремль в панике: "ДНР/ЛНР" разваливаются на глазах, сепаратисты массово отказываются воевать за РФ07:29
- Лавров предложил Зеленскому начать диалог по Донбассу «по-христиански»20:03
- «Надеется увидеть светлые дни»: Трамп передал Зеленскому послание в честь инаугурации15:46
- В России не исключают возможность выдачи паспортов РФ в Приднестровье14:40
Из Успенки в направлении Луганска прошла колонна техники и «зеленых человечков»
На временно оккупированных территориях Донбасса наблюдается передвижение техники боевиков «ЛНР» и российских оккупантов. Так, из Успенки в Луганск проследовала колонна техники и «зеленых человечков».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Сегодня жители временно оккупированных территорий сообщают, что утром со стороны временно оккупированной Успенки в сторону временно оккупированного Луганска проследовала колонна техники в сопровождении автомобилей «ВАИ». В колонне замечены 18 фур и тягачей и 2 «Урала». Кроме того, в каждом автомобиле были замечены «зеленые человечки» в форме «комендатуры» и с рациями в нагрудных карманах.
Вот как описывают происходящее очевидцы:
«9.15 по МСК 18 фур (2 из них тягачи пр-ва США) с закрытыми гос номерами в сопровождении ВАИ из Успенки в сторону Луганска. В колонне 2 бортовых Урала тз 24 без л/с. В каждой машине «зеленый человечек» с шевроном комендатуры и рацией в нагрудном кармане»,
«Арматы и Чебурешки повезли! Инфа от ГУР!».
Теги: Россия, Донбасс, Луганск, автомобиль, ЛНР, боевики, колонна, военная техника, ГУР
- "ВСУ скоро будут в Луганске, а "братья"-россияне нас сливают по полной", - террористы напуганы и готовы бежать
- Россиянин из ЧВК "Вагнер" рассказал, как готовят боевиков для Луганска и Донецка, - Путину лучше не слышать
- Кураторы РФ устроили боевикам проблемы с техникой на передовой: "ИС" о конфликте оккупантов на Донбассе
- По Донецку разъезжают боевики «ДНР» на джипах с пулеметами
- Боевиков «ДНР» уличили в использовании комплексов радиоразведки «ТОРН»
- Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали колонны грузовиков боевиков
- Любовница главы «ДНР» разозлила украинцев постыдной роскошью22:02
- В «Л-ДНР» усиливают антиукраинские информационные мероприятия, – разведка21:37
- Ехал в сторону РФ: наблюдатели ОБСЕ заметили на Донбассе автобус с грузом-20020:29
- В Мариуполе пьяный дончанин избил лаборанта19:28
- Зеленского призвали отменить экономическую блокаду Донбасса16:40
- В ОРЛО на шахтах-копанках погибли двое горняков 16:24
- В «ДНР» на автобусной остановке зарезали мужчину13:48
- Сын Януковиича прокомментировал информацию о его визите в Донецк13:24
- ВСУ ликвидировали на Донбассе офицера российской армии: "Да, это была месть за собратьев"12:59
- Бойцы ВСУ уничтожили важного командира ВС РФ на Донбассе12:31
- Зеленский назначил Андрея Ермака помощником президента Украины08:13
- Погода в Украине утомит холодом: обрушится опасный циклон08:01
- Землю хотят уничтожить: космическая атака на супервулкан Йеллоустоун попала на видео07:43
- Парубий срочно созывает парламент голосовать за изменения в избирательное законодательство07:35
- Гройсман: Президент должен сейчас провести переговоры с МВФ07:11
- Портнов сделал первый шаг по уничтожению Порошенко22:36
- Любовница главы «ДНР» разозлила украинцев постыдной роскошью22:02
- В «Л-ДНР» усиливают антиукраинские информационные мероприятия, – разведка21:37
- Зеленский уволил Муженко: названо имя нового главы Генштаба ВСУ 21:03
- Ехал в сторону РФ: наблюдатели ОБСЕ заметили на Донбассе автобус с грузом-20020:29
- Астролог озвучил неожиданный прогноз о будущем Украины15:37
- Инаугурация Зеленского: назван самый плохой знак14:48
- Как определить у себя диабет: названы главные симптомы10:28
- Пять больших разочарований украинцев. Станет ли Зеленский шестым?21:57
- "Янукович выбрал его не случайно": Зеленскому подсказали место силы21:16
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"19:39
- Потеют ноги: почему и что делать?17:30
- Приметы и суеверия: святые покровители по дате рождения09:02
- И пусть мужчины обзавидуются. 8 женских суперспособностей08:45
- В Украине запретили популярное обезболивающее средство19:40
- Армия не будет присягать Зеленскому: развенчан громкий миф
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"
- Зеленский сделал экстренное заявление о сделке с Порошенко: «Это самое ценное»
- Как определить у себя диабет: названы главные симптомы
- Недолго Кремль радовался: Зеленский сразу же нанес превентивный удар по Путину
- Кремль в панике: "ДНР/ЛНР" разваливаются на глазах, сепаратисты массово отказываются воевать за РФ
- Астролог озвучил неожиданный прогноз о будущем Украины
- "Янукович выбрал его не случайно": Зеленскому подсказали место силы
- Резонансное ДТП с Зайцевой: запущено расследование по новому скандальному обвинению
- Финал Игры престолов вызвал волну гнева: «Создатели все уничтожили», по всему миру начались протесты