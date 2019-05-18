Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Создан управляемый мозгом слуховой аппарат

18.05.2019 22:43
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Создан управляемый мозгом слуховой аппарат

Аппарат обладает алгоритмом разделения речи за счет сети нейронов.

Это уникальное устройство усиливает голоса тех людей, которые человек хочет услышать. И, соответственно, приглушает нежелательные шумы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.

Ученые из Колумбийского университета создали слуховой аппарат, который опирается на мозговые волны человека. Эта технология позволяет производить точную настройку для того, чтобы впоследствии приглушать посторонний шум. 

Аппарат обладает алгоритмом разделения речи за счет сети нейронов - сложной математической моделью, повторяющей натуральные способности мозга. На первом этапе система отделяет голоса отдельных людей из общего шума, затем сравнивает их для того, чтобы выделить предпочтительные. Это происходит за счет реакции волн мозга на голоса различных людей.

Как только предпочтительные голоса определяются, слуховой аппарат усиливает их звучание для того, чтобы слабослышащий человек четко различал речь. При этом голоса нежелательные и другие посторонние шумы приглушаются, чтобы они не мешали воспринимать аудио информацию. Отметим, что само устройство существует ещё только на стадии раннего прототипа. Но многие эксперты называют данный слуховой аппарат важным шагом вперед на пути помощи людям, имеющим серьёзные проблемы со слухом.

Мозг человека обладает удивительной эффективностью и чувствительностью, когда обрабатывает окружающие шумы. Он самостоятельно может усиливать звучание одного голоса, делая его предпочтительным, и заглушая голоса других. Причем это происходит безо всяких видимых усилий. Подобной функцией современные слуховые аппараты не обладают, что и делает их не совсем комфортными. Препарат нового поколения должен стать первым, который получит такую возможность



Теги: Донбасс, мозг, слуховой аппарат, управление
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх