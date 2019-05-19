Итоги Евровидения: Лазарев снова третий, победитель – Нидерланды

19.05.2019 10:00

В Израиле завершился песенный конкурс Евровидение, который проходил уже в 64-й раз. Как информирует replyua.net, как и прогнозировали букмекеры, первое место занял представитель Нидерландов Дункан Лоуренс.



На втором месте оказался представитель Италии Мамуд. Пожалуй, главной сенсацией конкурса стал россиянин Сергей Лазарев. Букмекеры уверяли, что выше четвертого места он не поднимется, однако артист ворвался в тройку призеров. Таким образом, Лазарев делает дубль – на Евровидении 2016 года он также занял третье место. Впрочем, у всех финалистов были большие шансы побороться за победу, поскольку у исполнителей, занявших первые шесть мест, совсем небольшая разница в очках.



Победитель Лоуренс получил 492 балла, итальянец – 465 баллов. При этом россиянин набрал 369 баллов, Швейцария – 360, Норвегия – 338, Швеция – 332 балла. По итогам песенного конкурса, в следующем году хозяином Евровидения станут Нидерланды.



