Землю хотят уничтожить: космическая атака на супервулкан Йеллоустоун попала на видео

22.05.2019 07:43

Перед первым крупным выбросом магмы из Йеллоустонского супервулканав небе был заснят инопланетный корабль с Марса, пишет Апостроф.

Ученые считают, что космический корабль прибыл на Землю с Марса, а за извержением Йеллоустонского супервулкана стоят именно пришельцы. Более того, среди исследователей бытует мнение, что марсианские пришельцы хотят взорвать супервулкан, чтобы уничтожить человечество окончательно

Исходя из последних исследований, уфологи пришли к выводу, что именно на Марсе располагаются фермы, с загадочными космическими грибами, которые служат пищей для подземных баз марсиан.

Пока ученые не могут дать точный ответ, увенчалась ли попытка пришельцев успехом и произойдет ли дальнейшая активизация Йеллоустонского вулкана.