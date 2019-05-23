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Боксеры одновременно послали друг друга в нокдаун: уникальное видео
23.05.2019 07:45
Уникальный момент случился во время поединка американца Джерхеда Фендерсона и кубинца Иросвани Дювергеля.
Бой полутяжеловесов состоялся 10 мая во время боксерского вечера в США в одном из отелей Голливуда.
В одном из раундов соперники нанесли друг другу удары, после которых, потеряв равновесие, одновременно оказались на настиле ринга.
Дювергель упал на канаты и смог быстро встать на ноги, а его оппонент пробыл в нокдауне немного дольше. Фендерсон поднялся только после того, как рефери поединка начал отcчет.
В итоге бой выиграл Дювергель, которому судьи отдали победу единогласным решением.
Видео обоюдного нокдауна было опубликовано на YouTube-канале House of Highlights.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, спорт, бокс, нокдаун, боксер
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