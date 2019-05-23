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Украинская группа исполнит гимн Лиги чемпионов в Мадриде

23.05.2019 10:00
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Украинская группа исполнит гимн Лиги чемпионов в Мадриде

Группа Asturia (Вера Валиева (скрипка), Екатерина Головко (скрипка), Елена Москаленко (альт) и Мирослава Цыбка (виолончель) известна обработкой классических произведений в современном стиле, а также созданием своих версий на композиции современных исполнителей.

Девушки, закончившие киевскую Национальную академию имени П.И. Чайковского, выиграли множество государственных музыкальных конкурсов. Они используют электронные музыкальные инструменты, что позволило создать собственный стиль игры.

В этом году, участницам квартета выпала честь сыграть гимн Лиги Чемпионов в Мадриде, как сообщает сайт УЕФА.

"Выступить за несколько минут до начала матча, который смотрят миллионы людей во всем мире, это невероятная возможность для нас. Это момент, который мы будем помнить всю жизнь. С нетерпением ждем возможности подарить незабываемое выступление",

- отметила Цыбка. 

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, Мадрид, музыка, Лига Чемпионов, гимн, группа
 
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