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Зеленский отменил два указа Порошенко

24.05.2019 16:23
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Зеленский отменил два указа Порошенко

Президент Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко об увольнении Юрия Артеменко с должности члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и о назначении на подобную должность Владимира Горковенко, пишет УП.
Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
Так, указом №322/2019 президент отменил указ от 4 мая №186 об увольнении Артеменко.
Вместе с тем своим же указом №324/2019 уволил Артеменко с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. На эту должность он был назначен в мае 2019 года, после увольнения с должности главы Нацсовета по вопросам ТВ и радовещания.

Также указом №323/2019 отменен указ Порошенко от 4 мая о назначении Горковенко членом Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.



Теги: Донбасс, указ, отмена, Порошенко, Зеленский
 
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