Чудовищная трагедия произошла в одной из школ: десятки погибших

25.05.2019 14:24

В Индии в школе в городе Сурат вспыхнул масштабный пожар, который унес жизни, по предварительным данным, 19 учеников. Об этом пишет from-ua.

Большинство жертв были подростками. Многие из них попали в ловушку, поскольку огонь начался около лестницы, сообщает ВВС.

Кроме того, не менее 20 человек получили серьезные травмы и доставлены в больницу.

По словам пожарных, причиной смертей стал как сам огонь, так и то, что ученики выпрыгивали из окон, пытаясь спастись.