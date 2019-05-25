- «Неприменимы»: в МИД РФ цинично прокомментировали решение трибунала по морякам20:06
- Москва нервно отреагировала на решение Морского трибунала по России17:53
- «Забирать у коррупционеров и отдавать бедным»: правительство объявило неожиданное решение15:50
- Плывем по течению: Украине указали на серьезные ошибки в войне против России15:17
- Чудовищная трагедия произошла в одной из школ: десятки погибших14:24
- Спецназовец РФ неонацист Чолханов "наехал" на Путина из-за Донбасса: "Мы вам верили, а теперь нас убивают"12:12
- Пляж превратили в окопы: появилось странное фото из Евпатории10:53
- Глава Генштаба ВСУ объяснил, когда Россия может вторгнуться на Донбасс 10:29
- Почему "списали в утиль" Суркова: выяснились резонансные подробности отставки куратора "Л/ДНР"09:52
- Россия заблокировала газ из Казахстана в Украину, мир в ожидании, чем ответит Нурсултан08:53
«Забирать у коррупционеров и отдавать бедным»: правительство объявило неожиданное решение
Правительство проведет аукцион с целью продажи дорогостоящего имущества, конфискованного у криминала и коррумпированных чиновников
Вырученные деньги пойдут на помощь малообеспеченным гражданам страны.
Как сообщает Политека помочь бедным, продавая с аукциона недвижимость и автомобили коррупционеров, решило правительство Мексики.
Программа помощи малообеспеченным получила название «Робин Гуд». Все вырученные от аукциона деньги пойдут в муниципалитеты на социальные проекты.
«Все, что конфисковано у преступников, будет возвращено общинам, прежде всего бедным», — заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
Первый аукцион состоится 26 мая в бывшей президентской резиденции Лос-Пинос. На торгах будет представлено 82 автомобиля дорогих марок Lamborghini, Mercedes-Benz, Chevrolet, Posche. Их общая начальная стоимость составляет 1,5 миллионов долларов.
Кроме того, на торги выставлены три дома, один из которых принадлежит бывшему политику. Эти деньги пойдут на помощь людям, проходящим реабилитацию от наркотиков. Отмечается, что некоторые оппозиционеры посчитали мероприятие популизмом
Теги: Донбасс, коррупция, имущество, правительство, решение
- Президент требует опубликовать имущественные декларации чиновников
- Журналист от имени всех украинцев требует от нардепов и правительства работы, а не игр в патриотизм
- В АТО процветает коррупция, а "волонтеры денег не берут, им за державу обидно"
- Президент рассказал о корнях коррупции
- За три месяца в бюджет возвращено 5014, 05 гривен коррупционных активов, осталось 1,5 миллиарда
- Вакарчук жестко потребовал от президента приступить к борьбе с коррупцией
- Почти 35 тысяч жителей Донетчины остаются без воды22:38
- В Мариуполе 83-летняя женщина без ступни живет в беседке в Приморском парке. ВИДЕО21:39
- «Я не Дон Кихот Ламанчский»: Гиркин избегал воевать за пределами жилых застроек Славянска 21:16
- «ЛДНР» близко: Джон Сноу и Старки обратились к Зеленскому20:52
- Смрад просто невыносим: Дончане жалуются на гниющий мусор18:59
- В «ДНР» изготовили некачественные фальшивые документы для пленных бойцов ВСУ18:43
- «Это не слухи, это правда»: Гиркин признался, что казнил людей в Славянске16:14
- "ДНР" спасет Украину": российский режиссер призвал Зеленского к перевороту14:47
- Поселки под Мариуполем попали под обстрелы14:39
- Ситуация на блокпостах в ОРДО: везде очереди небольшие, на КПВВ «Новотроицкое» — движение медленное 14:03
- Почти 35 тысяч жителей Донетчины остаются без воды22:38
- Над Украиной нависла угроза: к Зеленскому срочно едет делегация США22:24
- Все, что я мог сделать, я сделал. Моя проблема в том, что в Иловайске я остался живым, - Хомчак. ВИДЕО21:59
- В Мариуполе 83-летняя женщина без ступни живет в беседке в Приморском парке. ВИДЕО21:39
- «Я не Дон Кихот Ламанчский»: Гиркин избегал воевать за пределами жилых застроек Славянска 21:16
- «ЛДНР» близко: Джон Сноу и Старки обратились к Зеленскому20:52
- Не отвертится: вот, что ждет Порошенко уже летом20:30
- «Неприменимы»: в МИД РФ цинично прокомментировали решение трибунала по морякам20:06
- Гороскоп на завтра: Тельцы думают только о себе, а Дев раздражают люди19:42
- На протяжении часа: счета украинцев будут арестовывать автоматически19:16
- Гороскоп на завтра: Тельцы думают только о себе, а Дев раздражают люди19:42
- Смертельная опасность: ученые сделали новое заявление о фруктовых соках17:29
- «Забирать у коррупционеров и отдавать бедным»: правительство объявило неожиданное решение15:50
- Плывем по течению: Украине указали на серьезные ошибки в войне против России15:17
- Татьяна Кравченко впала в депрессию после съемок в «Сватах»13:13
- Российские солдаты описали, как воюют с Украиной22:10
- Бежал или нет: продолжаются споры о роли нового начальника Генштаба Руслана Хомчака в иловайской трагедии18:04
- Что произошло в 1998 году и что не так с украинским парламентом14:33
- Тимошенко считает, что Зеленский ошибается по поводу референдума: подробности 14:00
- Будет хаос – это достаточно реалистичный сценарий на следующий год или два, - эксперт13:46
- В "ЛНР" прогремел смертельный взрыв: есть жертвы – первые подробности
- Свирепая стихия накрыла Украину: «никогда такого не было», смерч сносит все на своем пути
- Донецк всколыхнул страшный взрыв, весь город напуган: "Громыхнуло, что аж присели, дом затрясся"
- Правду о коалиции раскрыли в Раде: «такого не ожидал даже Зеленский», худшие опасения сбылись
- Оккупанты издали шокирующий указ в "ДНР": под ударом оказались школьники, родители клянут боевиков
- Стали известны обстоятельства пленения 8-ми бойцов ВСУ в районе Новотроицкого
- Путин выдвинул Украине три циничных условия
- Чудовищная трагедия произошла в одной из школ: десятки погибших
- Порошенко прокомментировал роспуск Рады
- «ЛДНР» близко: Джон Сноу и Старки обратились к Зеленскому