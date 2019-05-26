«Не стыдно? Каждый раз карандашами закрашиваете»: в сети обсудили фото Крымского моста

26.05.2019 18:20

Жители аннексированного Крыма снова развенчивают мифы о плотном автомобильном трафике на Керченском мосту.

Свежими фотофактами поделилась в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%, передает donpress.com.

Автор продемонстрировала снимки абсолютно пустой автодороги на мосту и заявила, что благодарна гостям за их отсутствие.

«Спасибо, балалайкины, что не приехали вообще и не изуродовали мне отдых на любом моем море! Так и надо! Даже не думайте ехать и за*ирать мое море и мои пляжи!», — сказано в публикации.

Пользователи с иронией прокомментировали фото:

«И не стыдно? Каждый раз карандашами закрашиваете непрерывный поток автомобилей, самолетов и пароходов с туристами со всего мира, которые стремятся попасть в эту Жемчужину среди всех курортов мира?»