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Поход Моисея: Ученые нашли подтверждение на дне Красного моря

27.05.2019 13:00
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Поход Моисея: Ученые нашли подтверждение на дне Красного моря

Группа подводных археологов обнаружила на дне Красного моря огромное количество оружия, разных доспехов египетских воинов, колесницы и т. п. Об этом рассказал профессор Абдель Мухаммад Гадер, передает Новости планеты.

По словам ученого, все найденные на дне предметы относятся к 14 веку до нашей эры. Они находились на том месте, где, согласно Библии, евреи под предводительством Моисея убегали от египетского рабства.

Профессор предположил, что находка подтверждает правдивость истории, ведь другого объяснения, откуда на дне столько человеческих останков и артефактов.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Библия, ученые, Красное море
 
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