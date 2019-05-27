Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В Кремле официально прокомментировали отставку Суркова

27.05.2019 21:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Кремле официально прокомментировали отставку Суркова

Спикер главы Кремля Дмитрий Песков прокомментировал распространенную в средствах массовой информации новость о том, что советник Владимира Путина Владислав Песков уходит в отставку. Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, рупор Кремля отметил, что не может подтвердить информации об отставке занимающегося вопросами «ЛДНР» Суркова. 

В частности, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения ряда телеграмм-каналов относительно отставки ТОП-чиновника, Песков заявил: «Пока что исходите из того, что никаких указов мы не выпускали». Также глава пресс-службы Путина добавил, что представитель Кремля напомнил, что в администрации главы государства традиционно не комментируют слухи относительно кадровых перестановок. 

Напомним, ранее сегодня мы уже сообщали, что известный блогер из Донецка Фашик Донецкий заявил, что Владислав Сурков прибывал на временно оккупированную территорию Востока украинского государства якобы для того, чтобы попрощаться с представителями не признанных мировым сообществом террористических республик «ДНР» и «ЛНР». Также ранее СМИ активно распространили информацию об отставке Суркова с должности куратора «ЛДНР».



Теги: Донбасс, отставка, Кремль, Песков
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх