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Путинский пропагандист выставил себя на посмешище

28.05.2019 19:24
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Путинский пропагандист выставил себя на посмешище

В прямом эфире своего ток-шоу на телеканале «Россия 1» топ-пропагандист преступного режима Путина Владимир Соловьев выставил себя на посмешище, пытаясь уже в который раз пригрозить Украине, передает replyua.net. В том числе, рупор Кремля забыл название улицы в Киеве, где расположена президентская администрация.

«Эти пять лет показали одно – Минска-3 не будет. Ясно, что Украина никогда не будет выполнять. Ведь честно же Ярош сказал: задача была обмануть Россию. Вы взяли на себя обязательства, которые не собирались выполнять. А это значит одно: Минска-3 не будет, врага добьют в его логове, и это логово – на Банной в Киеве», – с угрозой в тоне сказал одиозный пропагандист.

Далее Соловьев понял, что попал в неловкую ситуацию, он попытался быстро исправить нелепую оговорку, но так и не вспомнил реальное название улицы – Банковая. «На Банковской, на Приватбанковской», – ехидно отметил пропагандист, еще больше показав свою безграмотность.



Теги: Россия, Донбасс, пропаганда, Владимир Соловьев
 
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