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Напротив здания парламента Венгрии затонул теплоход, построенный в Херсоне: есть погибшие

30.05.2019 18:24
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Напротив здания парламента Венгрии затонул теплоход, построенный в Херсоне: есть погибшие

Затонувший в Будапеште прогулочный теплоход Русалка был построен в 1949 году Херсонской судостроительной компанией. Об этом в четверг, 30 мая, пишет венгерское издание hvg.hu, передает Корреспондент.

Согласно Судебному реестру, Русалка была моторным пассажирским судном проекта 544 (Москвич).

Его длина составляла 27,25 метра, ширина - 4,8 метра. Корабль приводился в движение 150-сильным двигателем, и его палуба могла вместить до 150 человек. Скорость судна достигала 19 км/ч.

С 1949 по 1992 год корабль использовался только в Советском Союзе. В 1992 году он стал собственностью венгерской компании SZOT Cruises, а в 2003 году был передан компании Panorama Deck Kft.

Как сообщалось, катер Русалка затонул накануне вечером в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии.

На борту находились 35 человек - 33 корейских туриста и двое членов экипажа. Семь человек погибли, еще семь удалось спасти, 21 человек считается пропавшим без вести.



Теги: Донбасс, парламент, Венгрия, затонувший, теплоход, погибли
 
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