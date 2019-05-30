Полет на Марс: землянам сделали предложение, от которого невозможно отказаться

30.05.2019 15:31

Космическое агентство NASA предложило всем желающим написать свое имя на официальном сайте организации, чтобы в будущем оно было напечатано на микрочип, который отправят на Марс, пишет Апостроф.

Подать заявку можно на сайте NASA до 30 сентября этого года.

Отмечается, что табличку с именами на поверхность планеты доставит марсоход, который отправят на Марс летом 2020 года. На Красную планету он прибудет ориентировочно в феврале 2021 года.

Имена людей будут записаны на силиконовом чипе размером с монету с помощью пучка электронов. По данным западных изданий, на этом чипе поместится более миллиона имен.

Источник: https://from-ua.com