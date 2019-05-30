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Путин издал срочный указ: готовит ракеты, будет что-то страшное
Стало известно о неожиданном поступке президента России Владимира Путина, который может повлечь за собой серьезные перемены
Как сообщают российские СМИ, глава Кремля внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Документ предполагает, что президент получит право возобновить действие договора.
Спикер палаты Вячеслав Володин заявил, что совет Думы 30 мая определит сроки его рассмотрения.
29 мая Путин назначил заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова представителем президента при рассмотрении вопроса о приостановлении ДРСМД.
В случае принятия закона о приостановлении РФ выполнения ДРСМД документ вступит в силу со дня опубликования.
Напомним, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом.
Соглашение запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.
Ранее сообщалось, что НАТО придется объявить о капитуляции перед Владимиром Путиным при некоторых условиях. Об этом говорится в исследовании, которое было проведено Международным институтом стратегических исследований (IISS), который рассмотрел несколько возможных сценариев, при которых НАТО должно противостоять Кремлю без поддержки от США.
Сообщается, что США — жизненно важная составляющая НАТО, без которой Альянс будет вынужден капитулировать перед Владимиром Путиным.
Согласно одному из сценариев, Россия оккупирует Литву и польскую территорию возле Калининграда. Поскольку Литва и Польша — члены Североатлантического Альянса, то НАТО должен будет военным образом ответить на такие действия.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Путин, ракеты, указ
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