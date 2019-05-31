Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Путина могут свергнуть в 2021 году, тогда же Украина получит шанс вернуть Крым, — известный астролог

31.05.2019 16:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Путина могут свергнуть в 2021 году, тогда же Украина получит шанс вернуть Крым, — известный астролог

После 2021 года президента России Владимира Путина могут отстранить от власти, не дожидаясь очередных президентских выборов в РФ, рассказала в интервью Фактам астропсихолог Валентина Виттрок.
"На это указывает расположение Нептуна в его гороскопе. И вот тогда можно будет поднимать вопрос о возвращении в Украину оккупированных территорий", - считает она.
Астролог предположила, что в этот период у России могут испортиться отношения с Китаем.
"Известно, что население этой страны огромно, а территории для проживания не хватает, поэтому Китай будет претендовать на обширные российские земли — в основном в Сибири.
Когда китайцы начнут "откусывать" от России кусочек за кусочком, ей будет не до Крыма, в который нужно постоянно вкладывать немалые средства — для россиян он станет чересчур обременительным. Вернуть Донбасс, думаю, будет проще, поскольку Россия не успела включить его в состав государства, как Крым", - добавила Виттрок.



Теги: Украина, Донбасс, Путин, Крым, Российская Федерация, возвращение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх