- Возле домов гремят взрывы, люди в панике: Военные РФ устроили ад в Крыму. ВИДЕО21:51
- Что-то затевается: Медведев вдруг заговорил о примирении с Украиной20:26
- США принимают ради Украины закон, который изменит все: «России придется туго»15:20
- Зеленский получил приглашение от Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом12:31
- Подразделения НВФ в мае понесли огромные потери: озвучены цифры 11:30
- "Сурков выторговал себе у Путина испытательный срок и готовит для Украины страшный сценарий"11:12
- Боевики «ДНР» глушат БПЛА наблюдателей СММ ОБСЕ в районе Бойковского10:12
- ВСУ устроили "кипиш" в "ДНР": "Боевики бегали и верещали, чтобы никто не поднимал, угрожали стволами"09:09
- Сильные кадры боя за Украину: наши Герои не оставляют боевикам ни одного шанса, армию РФ громят по Луганском. ВИДЕО07:29
- Телефонные переговоры Путина с Зеленским: в администрации президента сделали важное заявление18:59
Сильные кадры боя за Украину: наши Герои не оставляют боевикам ни одного шанса, армию РФ громят по Луганском. ВИДЕО
Впечатляющее видео боя, которые украинские военные вели с российскими наемниками в районе села Новозвановка на Луганщине разместил на своем Youtube-канале блогер Вася Барабан.
"Сейчас вы видите, как наши воины по километру отвоевывают у врага оккупированные украинские земли", - прокомментировал блогер размещенные им кадры, сообщает "Диалог.UA".
Один из героев сюжета, военнослужащий украинской армии, рассказал, что он защищает. Солдат защищает свою землю, воюет за то, чтоб его дом не отобрали оккупанты с имперскими амбициями. Вот – простой ответ на задаваемые российскими пропагандистами так называемые "риторические" вопросы: "Что защищают украинские военные?" "За что они воюют?"
Да, ответы предельно просты. Защищают не капиталы олигархов, а свою землю, на которой живут их семьи. Воюют не за интересы "владельцев заводов, газет, пароходов", а за будущее своих семей, за будущее своих детей в свободной, независимой и европейски ориентированной Украине. Ценности этих людей очевидны. Это – мир, благополучие, спокойствие, порядок. И именно ради всего этого украинские военные сейчас рискуют здоровьем и жизнями. Именно ради этого идут в бой.
Теги: Россия, Донбасс, бой, Луганская область, боевики, ВСУ, наемники
- Сжигает сетчатку глаза: боевики на Донбассе применяют новое оружие против снайперов ВСУ
- “Сонечки мо-ло-дцы”, - волонтер показал вооружение сил АТО, защищающее Новолуганское от “ру***ого мира”
- "Школьное перемирие! Два "трехсотых" за 15 минут на одной позиции", - российские наемники обстреляли позиции ВСУ под Новозвановкой.
- ВСУ изменили тактику: украинские военные ведут активные бои на окраинах Донецка
- Адская ночь на Донбассе: у сил ООС и боевиков России большие потери
- Украинские военные жестко наказали наглых боевиков у Новотроицкого
- «Лупят прямо по поселку»: жители Донецка сообщают о мощном обстреле20:36
- «Завод гробят, зарплату не платят»: член НВФ рассказал о сложной ситуации на «Стироле» 20:05
- Бойцы ВСУ продвинулись вперед на Луганщине. ВИДЕО19:52
- Там, куда приходит "р***ий мир", люди должны страдать: в оккупированном Седово издеваются над жителями "ДНР"19:27
- Красный Крест выиграл суд у мариупольского полицейского18:31
- На оккупированном Донбассе ВСУ сделали «подарок» 17:41
- В Донецке завелись крупнейшие осы Европы17:22
- На Донетчине женщина продавала гранаты по 300 гривен16:58
- "За два года": в Украине рассказали, как сделать "отбитых б*ндеровцев" из жителей Донбасса16:18
- Члены НВФ установили военную технику возле жилых домов в Горловке: люди в панике 14:27
- Возле домов гремят взрывы, люди в панике: Военные РФ устроили ад в Крыму. ВИДЕО21:51
- Судьба формулы "Роттердам+" решена: Данилюк сделал важное заявление21:07
- «Лупят прямо по поселку»: жители Донецка сообщают о мощном обстреле20:36
- Что-то затевается: Медведев вдруг заговорил о примирении с Украиной20:26
- «Завод гробят, зарплату не платят»: член НВФ рассказал о сложной ситуации на «Стироле» 20:05
- Бойцы ВСУ продвинулись вперед на Луганщине. ВИДЕО19:52
- Там, куда приходит "р***ий мир", люди должны страдать: в оккупированном Седово издеваются над жителями "ДНР"19:27
- Сама себе Юля. Тимошенко отказала Ляшко, Коломойскому и Кличко18:57
- Красный Крест выиграл суд у мариупольского полицейского18:31
- Путин побеждает в Украине, пока вы ждете, что с неба что-то упадет - Глен Грант18:06
- Сама себе Юля. Тимошенко отказала Ляшко, Коломойскому и Кличко18:57
- Путин побеждает в Украине, пока вы ждете, что с неба что-то упадет - Глен Грант18:06
- Самые опасные виды кашля16:02
- Икона в подарок: приметы, мнение церкви и какую лучше выбрать15:43
- Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня 2019 года14:46
- Саакашвили признался, чьим проектом является Зеленский на самом деле17:08
- Путина могут свергнуть в 2021 году, тогда же Украина получит шанс вернуть Крым, — известный астролог16:10
- Дональд Трамп теперь может спокойно договариваться с Владимиром Путиным - Портников15:52
- Гороскоп совместимости: 15 знаков для счастливых отношений14:28
- Астрологи составили список самых непредсказуемых знаков Зодиака10:32
- У Зеленского сообщили о роковом просчете на Донбассе: срочное заявление
- Телефонные переговоры Путина с Зеленским: в администрации президента сделали важное заявление
- «Бахнуло в районе Ветки»: центр Донецка вздрогнул от серии мощных залпов
- Саакашвили раскрыл главную разницу между Зеленским и Порошенко: «Один раз сказал и…»
- «Петя сервера уничтожает»: Киев накрыло черным дымом, кадры ЧП на заводе Порошенко
- Заспанный Зеленский показал свое утро на Банковой: «живой человек», это фото удивило всех
- Донбасс охватили смертоносные бои: РФ несет большие потери
- Саакашвили признался, чьим проектом является Зеленский на самом деле
- Рада утвердила переименование двух областей
- Украинцы разгневаны: Вакарчук случайно засветил своего «хозяина»