Возле домов гремят взрывы, люди в панике: Военные РФ устроили ад в Крыму. ВИДЕО

01.06.2019 21:51

Оккупационные "власти" Крымского полуострова на днях устроили соревнования армейской авиации на полигоне Чауда под Феодосией.

Такие действия вызвали негативную реакцию у местных жителей, которые жалуются на то, что из-за авиашоу в их домах осыпается штукатурка.

Люди боятся, что из-за вибрации их дома и вовсе могут разрушиться, передает from-ua.

Тем временем оккупанты рассказали, что учения проводят для отработки пусков неуправляемых ракет и стрельбы из авиационных пушек, бомбометания и десантирование многотонных грузов.