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Возле домов гремят взрывы, люди в панике: Военные РФ устроили ад в Крыму. ВИДЕО

01.06.2019 21:51
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Возле домов гремят взрывы, люди в панике: Военные РФ устроили ад в Крыму. ВИДЕО

Оккупационные "власти" Крымского полуострова на днях устроили соревнования армейской авиации на полигоне Чауда под Феодосией.
Такие действия вызвали негативную реакцию у местных жителей, которые жалуются на то, что из-за авиашоу в их домах осыпается штукатурка.
Люди боятся, что из-за вибрации их дома и вовсе могут разрушиться, передает from-ua.
Тем временем оккупанты рассказали, что учения проводят для отработки пусков неуправляемых ракет и стрельбы из авиационных пушек, бомбометания и десантирование многотонных грузов.



Теги: Донбасс, Крым, Российская Федерация, военные, паника, взрывы
 
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