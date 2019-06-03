Конец света неизбежен: ученые озвучили новую теорию о мучительной гибели всего живого

03.06.2019 12:40

Ученые заявили, что Земля находится в последней стадии своего существования, рассказали, как умрет все живое

Согласно теории некоторых ученых, через 1 млрд лет температура на Земле будет достигать 60 градусов, из-за чего большая часть воды мирового океана испарится и создаст так называемую гигантскую влажную теплицу.

Согласно прогнозу ученых, верхние слои атмосферы будут поглощать пары воды, после чего ультрафиолетовое солнечное излучение начнет расщеплять воду на водород и кислород, из-за чего водород будет улетучиваться в космос. Если это произойдет, Земля отдаст всю воду в космическое пространство, поверхность полностью высохнет, и жизнь станет невозможной для всех живых организмов. Другие ученые полагают, что Земля в любом случае погибнет через миллиард лет.

Наша планета существует много миллиардов лет, однако жизнь на ней возникла 3 млрд лет назад, и сейчас Земля находится в последней стадии своего существования. Если через миллиард лет Земля не погибнет, это случится гораздо позже из-за Солнца. Через 7 млрд лет оно будет светить в 2000 раз ярче и средняя температура на планете достигнет 2000 градусов.

ранее сообщалось, что сначала погибнут 200 миллионов человек, а тем, кто останется в живых, придется очень несладко. Ученые назвали окончательную дату конца света. Человеческой цивилизации осталось всего-ничего – каких-то 80 лет. А погубит планету и все живое на ней глобальное потепление. И, судя по всего, ничего сделать нельзя – необратимые процессы уже запущены, считают исследователи, наблюдая за реакцией планеты на деятельность человека.

Апокалипсис на Земле начнется после того, как температура воздуха повысится на пять градусов.

Это приведет к тому, что все ледники начнут активно таять, что вызовет разрушительный масштабный потоп. Ученые утверждают, что большая вода накроет два миллиона квадратных километров суши. В результат потопа погибнут 200 миллионов человек.

Источник: https://politeka.net