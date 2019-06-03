На Землю надвигается опасный астероид

03.06.2019 09:45

KH1 — объект из группы околоземных астероидов.

По предварительным данным астероид 2019 KH пролетит в опасной близости от Земли, в результате это может спровоцировать конец света. Случится это должно 2 июня, пишет Хроника.инфо со ссылкой на hyser.com.ua.

Большинство аполлонов располагаются между орбитами Венеры и Юпитера. Известно, что он разгонится до 18,52 км в секунду. Скоростной астероид был пойман в ловушку на так называемой траектории сближения Земли, что означает — он будет невероятно близко к нашей планете.

В том случае, если Апокалипсиса удастся избежать, после того как KH1 пролетит мимо нашей планеты в воскресенье, астероид предположительно совершит еще три сближения в будущем.

Тем временем, NASA показало уникальный рентгеновский снимок Вселенной. Сообщается, что для этого проводили исследования в течении двух лет. Так, на кадре видно, как разместились все видимые источники рентгеновского излучения на части звездного неба. Объяснить этот необычный феномен взялся Кит Гендро, он же глава группы исследователей.

Дуги появились на фото в результате движения инструмента по одному маршруту, следуя за своими целями, а именно за яркими источниками рентгеновского излучения. По этому, даже с минимальной обработкой на этом снимке заметно Петлю Лебедя — остатки сверхновой, которые предположительно занимают около 90 световых лет и возраст которых оценивается в пять-восемь тысяч лет, подчеркнул Гендро.