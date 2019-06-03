Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Во Флориде полиция повязала аллигатора-домушника

03.06.2019 11:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Во Флориде полиция повязала аллигатора-домушника

В американском городе Клируотер во Флориде трехметровый аллигатор проник в дом, разбив окно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBS News.
Трехметровый аллигатор ночью ворвался в дом семьи через нижнее окно на кухне. Его заметил домовладелец и немедленно вызвал полицию. Также на место происшествия прибыл специалист, который поймал аллигатора. В результате никто не пострадал.
Перед тем, как рептилию поймали, она успела устроить погром на кухне, опрокинув стол и стулья.



Теги: Флорида, дом, аллигатор, погром
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх