В Мадриде газонокосилки заменили овцами

05.06.2019 18:35

Мэрия «трудоустроила» 500 овец.

В столице Испании, городе Мадрид, овцы работают газонокосилками, передает Хроника.инфо со ссылкой на opentv.media.

Мэрия Мадрида наняла на работу стадо из 500 овец, которые с апреля ухаживают за газонами в парке Каса-де-Кампо. Каждый день стадо пасется на новом месте, тем самым ухаживая за площадью 1,7 тыс гектаров.

Кроме поддержания порядка в парке, у парнокопытных работников есть еще одна важная функция — они знакомят горожан с сельской жизнью. Пастухи рассказывают всем желающим про животных и даже разрешают их гладить.

Теперь в городском парке пасутся овцы редкой породы Rubia del Molar, которая выведена в Испании.