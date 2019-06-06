Сейм Латвии собирается запретить использование георгиевских ленточек

06.06.2019 17:21

Сейм Латвии передал на рассмотрение в комиссиях поданные национальным объединением Visu Latvijai-TB/LNNK (VL-TB/LNNK) поправки к законам, предусматривающие запретить использовать на собраниях, шествиях, в пикетах, публичных развлекательных и праздничных мероприятиях так называемые георгиевские ленточки.



Поправки к закону о собраниях, шествиях и пикетах и к закону о безопасности на публичных развлекательных и праздничных мероприятиях рассмотрит комиссия сейма по правам человека и общественным делам.



Генеральный секретарь VL-TB/LNNK Райвис Зелтитс заявил, что нацобъединение считает, что «георгиевская ленточка стала объединяющим распознавательным знаком для людей, живущих в российском пропагандистском пространстве и желающим, чтобы территория России простиралась в границах распавшегося СССР».

Источник : https://antikor.com