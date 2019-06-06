Последние новости раздела
- США на пороге мощной катастрофы: в кальдере Йеллоустона начались разрушительные процессы, все живое под угрозой 22:00
- «Будем работать с ним»: Путин впервые прокомментировал отношения с Зеленским20:40
- "Укрзализныця" пустит новый поезд в Германию20:20
- Путин объявил о начале новой войны19:40
- Украина получит от Германии 5 миллионов евро18:40
- Михаил Горбачев попал в больницу: раскрылась вся правда о состоянии его здоровья 09:23
- В России будут продавать продукты в долг09:00
- В РФ заявили, что не будут останавливать транзит газа через Украину в 2020 году08:02
- У Путина закатили истерику из-за действий Зеленского: «Он должен!»07:05
- Построить с Россией отношения с «чистого листа»: Кучма озвучил условие21:20
В США в аэропорту произошел взрыв, сообщается о пострадавших
06.06.2019 10:38
В аэропорту города Розуэлл (Нью-Мексико) произошел взрыв, сообщает CNN.
В результате происшествия пострадали более десятка человек.
По словам капитан полиции Лэнси Бейтмана, взрыв произошел в одном из промышленных зданий аэропорта.
По сообщениям полиции, двое потерпевших были госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.
Источник : https://donpress.
Теги: США, аэропорт, взрыв, пострадавшие
Читайте также:
- Всех на всех: В «ДНР» установили только 15 украинцев в обмен на 96 своих20:02
- «Укрзализныця» планирует открыть новую колею на Донбассе16:02
- Ситуация на Донбассе: у Зеленского опровергли две новые «зрады»15:17
- Водоканал не будет подавать воду выше шестого этажа в многоэтажках Рубежного14:41
- Ситуация в зоне проведения ООС обострилась: двое украинских военных погибли, восемь ранены – штаб 11:40
- Снятие блокады с "ДНР" и "ЛНР": новые подробности скандального предложения по оккупированному Донбассу 11:20
- Более полусотни мариупольцев заболели кишечными инфекциями10:40
- Луценко пояснил, когда будет возможна торговля с предприятиями на неподконтрольном Донбассе07:38
- В ОРДО пообещали создать «электронную очередь» для получения «паспортов ДНР»21:38
- В «ДНР» ребенок принес домой гранату и патроны18:04
- ГПУ открыла три уголовных дела из-за заявлений Кучмы по Донбассу22:42
- «Это у вас нет контроля»: Пушилин «перевел стрелки» на Зеленского22:17
- США на пороге мощной катастрофы: в кальдере Йеллоустона начались разрушительные процессы, все живое под угрозой 22:00
- Порошенко считает, что Зеленский фактически приглашает российские войска на Донбасс21:40
- В Украине готовят продолжение популярного мультфильма 90-х21:23
- Боевики опять обстреляли украинских военных: ранены еще 3 человека21:00
- «Будем работать с ним»: Путин впервые прокомментировал отношения с Зеленским20:40
- "Укрзализныця" пустит новый поезд в Германию20:20
- Всех на всех: В «ДНР» установили только 15 украинцев в обмен на 96 своих20:02
- Путин объявил о начале новой войны19:40
- Как заморозить клубнику на зиму: ТОП-3 проверенных способов16:40
- Безопасный отдых: В Минздраве рассказали о правилах отпуска15:40
- Названы преимущества завтрака в постели14:00
- Эти продукты вредно есть на пустой желудок12:40
- Это заболевание увеличивает риск инсульта на треть10:02
- Этот повседневный продукт улучшает мужское либидо22:01
- Дерматологи назвали самые большие ошибки во время принятия душа22:42
- Врачи рассказали, какие лекарства нужно взять в отпуск21:10
- Медики рассказали, во время приема каких лекарств нельзя загорать19:05
- Вот какие ангелы охраняют людей разных знаков Зодиака18:17
- «Не зря Зеленский ездил»: Евросоюз нанес сокрушительный удар по России
- Порошенко яростно набросился на Зеленского и поплатился: «Господин лжец, вам надо…»
- Джамалу жестоко избили: подробности. ВИДЕО
- «Новый подход»: Кучма сделал скандальное предложение по Донбассу, раскрыты детали
- Зеленский поразил заявлением после встречи с генсеком НАТО: жизнь украинцев изменится навсегда
- 6 июня – Вознесение Господне: что нельзя делать
- Вот какие ангелы охраняют людей разных знаков Зодиака
- Синоптик предупредила украинцев о страшной жаре до +33
- Уже с 1 июля: в Украине дорожают сигареты и другие табачные изделия
- Смертоносная инфекция атаковала украинцев: медики забили тревогу, «не покупайте это»