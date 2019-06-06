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В США в аэропорту произошел взрыв, сообщается о пострадавших

06.06.2019 10:38
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В США в аэропорту произошел взрыв, сообщается о пострадавших

В аэропорту города Розуэлл (Нью-Мексико) произошел взрыв, сообщает CNN.

В результате происшествия пострадали более десятка человек.

По словам капитан полиции Лэнси Бейтмана, взрыв произошел в одном из промышленных зданий аэропорта.

По сообщениям полиции, двое потерпевших были госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

 Источник : https://donpress. 



Теги: США, аэропорт, взрыв, пострадавшие
 
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