Михаил Горбачев попал в больницу: раскрылась вся правда о состоянии его здоровья

07.06.2019 09:23

У бывшего руководителя государства накопился ряд проблем со здоровьем. Экс-президент Советского Союза и бывший Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев угодил в одну из московских больниц. Об этом он рассказал журналистам российских массмедиа в четверг, 6 июня, передаетhttps://www.dialog.ua/. "Я сейчас нахожусь в больнице. Это затянувшееся, уже накопившееся разрядилось, и мне довольно тяжело. Но говорить, что я увидел свет в конце тоннеля, рано. Еще не видно его", - сказал бывший глава государства. Несмотря на болезнь, Горбачев продолжает работу над своей новой монографией. Ранее мы писали, что Михаил Горбачев внезапно изменил свое мнение об истинных виновниках распада СССР, и эта информация вызвала довольно сильный резонанс. Как следовало из слов бывшего коммунистического лидера, первой начала выходить из состава Советского Союза именно Россия. Сейчас Михаил Сергеевич находится на стационарном лечении в одной из больниц столицы России под наблюдением, как указывают СМИ, "лучших специалистов". Его состояние здоровья хотя и далеко от идеального, но все же стабильное. Сколько еще времени политик проведет в больнице, в данный момент пока не известно.

