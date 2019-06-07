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Путин объявил о начале новой войны

07.06.2019 19:40
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Путин объявил о начале новой войны

Российский президент считает, что действия американской стороны в отношении Huawei является началом новой технологической войны.

Президент России Владимир Путин отреагировал на ситуацию с Huawei в США. Об этом 7 июня пишет Газета.ру.

По его мнению, санкции, которым подверглась компания со стороны Америки означают начало новой технологической войны. Путин назвал беспрецедентным подобное выталкивание Huawei с рынка.

"Это уже называют первой технологической войной наступающей цифровой эпохи", - заявил Путин, который ранее рассказывал о мировой гегемонии.



Теги: Донбасс, Путин, война, начало
 
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