США на пороге мощной катастрофы: в кальдере Йеллоустона начались разрушительные процессы, все живое под угрозой

07.06.2019 22:00

Происходящее в одной из самых смертоносных точек на планете серьезно страшит научный мир. Ученые заявляют, что за последнее время здесь не единожды фиксировали предвестники всеобщего коллапса. Речь идет о Йеллоустоне, в кальдере которого происходит что-то страшное. По словам сотрудников Портлендского государственного университета, за последние 30 дней в здешних окрестностях было засвидетельствовано около 90 признаков сейсмической активности, сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на "Российский Диалог". Встревоженные эксперты не исключают, что в Йеллоустоне начал пробуждаться убийственный вулкан, а все сообщения о якобы не опасных подземных толчках – неправда. Ведь их магнитуда составляет свыше 2,5 балла. Геологи, в свою очередь, отметили, что в данном случае следует обратить внимание не на силу землетрясений, а на их чистоту.



По их словам, столь большое количество землетрясений говорит лишь об одном: магма и газы, находящиеся в подземной камере вулкана, показывают готовность вырваться наружу. Это может привести к страшным последствиям. Как утверждает геолог Скотт Бернса, если толчки под вулканом усилятся, то находящаяся в активной фазе магма уничтожит все живое.

