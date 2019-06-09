Путин предсказал "Конец Света": "Все случится в 2021 году". ВИДЕО

09.06.2019 15:30

Президент России Владимир Путин снова пригрозил миру ядерным оружием из-за того, что Запад отказывается с ним иметь дело.

Внимание на очередное опасное заявление Путина обратил "Российский Диалог", передает "Диалог.UA".

Путин провел встречу с мировыми СМИ, где пожаловался на нежелание Запада с ним говорить. Он, в частности, сообщил о заморозке переговоров о продлении Договора СНВ-3 - о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, то есть, о ядерном оружии. "Никакого формального оформления переговорного процесса нет", - лихо закрутил Путин. Он предупредил мир, что вскоре срок действия Договора выйдет. "Если никому не хочется продлевать Договор СНВ-3, ну, не будем тогда… В 2021 году все закончится", - предупредил агрессор. По сути, он в очередной раз громыхнул ядерным оружием, чтобы заставить Запад с ним договариваться. Путин также похвастался неким российским гипероружием, в котором РФ якобы опередила весь мир. Доказательств его существования, помимо слабеньких мультиков, предоставлены так и не были. Упомянул также агрессор и о размещении ядерного оружия в космосе, предупредив, что над нашими головами после 2021 года будут висеть опасные боеголовки, если Запад не будет договариваться.