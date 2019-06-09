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Уничтожение России близко: Удина все сметет на своем пути - Помпеи покажутся "сказкой"
Вулкан, находящийся на востоке РФ, до недавнего времени считался потухшим. Однако он решил "подкинуть фокус" ученым.
Теперь ученые утверждают, что если вулкан проснется, то его извержение приведет к поистине катастрофическим последствиям, сообщает "Диалог.UA".
Речь идет о вулканическом массиве Удине, он находится в центральной части Камчатки. Удина образована из двух стратовулканов: Большая Удина (2929 м. на уровнем моря, - ред), и Малая Удина(1945 метров,- ред). Большая Удина, утверждают ученые, была давно потухшей и долгое время не взрывалась. Эксперты были уверены, что этого уже никогда не произойдет. Но недавно здесь стали наблюдаться повышенные сейсмические процессы. Это говорит о том, что Удина пробуждается. За два последних месяца, по словам ученых, произошло уже более 559 сейсмических событий. Ученые в панике, они не исключают, что катастрофа может произойти уже в самое ближайшее время. И если Удина взорвется, то это может быть равным по силе извержению Везувия в 79 году н. э. Тогда с лица Земли были стерты Помпеи, Геркуланум и Стабия.
Теги: Россия, Донбасс, взрыв, катастрофа, вулкан, Камчатка, извержение
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