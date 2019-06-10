- Россия предложила Украине возобновить поставки газа по сниженной цене22:10
- Россия назвала условия возвращения в ПАСЕ19:48
- Выдача паспортов на Донбассе отменяется: Россию ждет очередная партия санкций 16:31
- Гиркин сделал громкое заявление о возможной смене власти в России15:48
- Путин заговорил о дружбе с Украиной и Зеленским, украинцы в гневе12:45
- Посол назвал сроки, когда может состояться встреча Трампа и Зеленского11:38
- Президент США назвал альтернативу «Северному потоку-2»11:03
- В России сделали заявление по поводу обмена пленными «всех на всех»08:45
- Крым восстал против Кремля, тысячи вышли на улицы и требуют Россию убираться08:15
- В США заговорили о поставках в Украину смертоносных ракет «земля-воздух»08:03
Тяжелая ситуация: Алибасов на мгновение пришел в себя и снова уснул
Продюсер Бари Алибасов сегодня утром пришел в себя после отравления, спросил про кота и снова заснул. Об российским журналистам рассказал его сын о Бари Алибасов — младший, передает Лайф.
«За все эти четверо суток он один раз открыл глаза, спросил, где кот, и все. Это вот было сегодня утром. „Где Чуча, что с Чучей?“ — единственное, что он сегодня утром произнес, и дальше спит», — сказал Алибасов-младший.
По словам сына продюсера, ситуация тревожная, ведь у Алибасова циркулярный ожог пищевода, из-за чего он пока не сможет самостоятельно глотать.
Также сказывается и ножевое ранение 30-летней давности.
«Его 30 лет назад, по-моему, любовница пырнула в живот, и сейчас из-за этой ножевой травмы у него плохо заживает внизу живота», — сказал Алибасов-младший.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, отравление, Бари Алибасов
- Азаров требует немедленно ликвидировать коммунальную аварию в Макеевке
- Яценюк - всё? Тимошенко и Яресько хотят сесть в кресло премьера
- Запрет на въезд: черногорский премьер жестко прошелся по режиму РФ
- Врачи пытались скрыть факт массового отравления украинцев
- В Донецке с кишечной инфекцией госпитализировали уже 51 малыша
- Двухлетний ребенок отравился лекарством
- Миссия ООН сообщила о количестве погибших на Донбассе мирных жителей18:30
- Выдача паспортов на Донбассе отменяется: Россию ждет очередная партия санкций 16:31
- Главарь «ЛНР» Пасечник: пенсии и зарплаты будут значительно увеличены16:18
- Подарок на день России: ВСУ "порвали" боевиков и продвинулись на Донецк16:00
- Гиркин сделал громкое заявление о возможной смене власти в России15:48
- На Донетчине произошла авария на водопроводе: сокращена подача воды в крупные города15:16
- Климкин выступил за проведение международного аудита в «Л/ДНР»14:40
- Красный Крест отправил в ОРДЛО 295 тонн "гуманитарки"10:30
- В Луганской области КПВВ «Золотое» продолжает работать только с украинской стороны22:05
- ВСУ подошли вплотную к Донецку, заняты ключевые позиции21:15
- Россия предложила Украине возобновить поставки газа по сниженной цене22:10
- Зеленский после выходных покинет Украину – подробности21:43
- Стало известно, как попасть в партию «Слуга народа»: всего пять шагов21:20
- Куда может переехать Администрация президента?21:03
- "Опасный сценарий!" Портников посоветовал Зеленскому новый "Майдан"20:48
- Песков сделал заявление о переговорах Трампа и Путина20:15
- Тимошенко провоцирует Зеленского на конституционный переворот20:00
- Россия назвала условия возвращения в ПАСЕ19:48
- Россия предложила Украине мировое соглашение с «Газпромом»19:30
- Как украинцев обманывают в супермаркетах: что нужно знать, чтобы не потерять деньги19:10
- Врачи рассказали, как защититься от укусов комаров18:49
- Эти советы помогут избежать летних проблем с желудком15:00
- Медики рассказали, как выбирать продукты в жару12:15
- Врачи назвали лучшие афродизиаки для мужчин09:32
- Троица: что можно святить в церкви09:15
- Врачи объяснили, почему важно спать в одно и то же время22:49
- В Украине запретили еще один антисептик17:15
- Медики рассказали, когда и сколько можно есть клубники16:48
- Как справиться с плохим самочувствием в жару15:00
- Год после запуска реформы образования11:48
- Крым восстал против Кремля, тысячи вышли на улицы и требуют Россию убираться
- Ликвидация продолжается: бойцы ВСУ уничтожили «Москву»
- Тысячам водителей "диагноз" грозит запретом на вождение: что происходит
- Секреты Viber, о которых многие даже не слышали
- "Полиция" Донецка сорвалась "с цепи" и хватает граждан из-за "Киндеров" - весь город напуган
- В деле об убийстве малыша под Киевом всплыл скандальный нюанс
- СНБО срочное собрался на совещание: «большая угроза стране»
- Лавров сорвался, выставив ультиматум о соблюдении перемирия на Донбассе Кремлем и "Л/ДНР"
- Зеленский экстренно обратился к украинцам, все изменится уже завтра: «впервые в истории»
- «Еленовка — обстановка накаляется»: на пункте пропуска «ДНР» остались ночующие, люди возмущены