ОБСЕ зафиксировала в ОРЛО российскую станцию наземной разведки

11.06.2019 15:02

Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене осудило поставки российского вооружения на неподконтрольную Украине территорию Донбасса.

В данной ситуации речь идет об обнаруженной станции наземной разведки «Кредо-М1», которую на прошлой неделе заметили наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ, передает donpress.com.

Так, члены миссии сообщают, что 6 июня ОБСЕ зафиксировала одну переносную станцию ​​наземной разведки «Кредо-М1» в неподконтрольном Украине Первомайске Луганской области.

Известно, что переносная радиолокационная станция наземной разведки «Кредо-М1» предназначена для обнаружения наземных, надводных движущихся целей и обслуживания стрельбы артиллерии в любое время суток и года, в том числе при отсутствии оптической видимости (туман, снегопад, дождь, в условиях запыленности и задымленности).

Кроме того, СММ ОБСЕ обнаружила наличие мин у Песок, Лозового и Майского, а также не взорвавшиеся боеприпасы в Пикузах и вблизи контрольного пункта въезда-выезда в районе Майорска.