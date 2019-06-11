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ОБСЕ зафиксировала в ОРЛО российскую станцию наземной разведки
Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене осудило поставки российского вооружения на неподконтрольную Украине территорию Донбасса.
В данной ситуации речь идет об обнаруженной станции наземной разведки «Кредо-М1», которую на прошлой неделе заметили наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ, передает donpress.com.
Так, члены миссии сообщают, что 6 июня ОБСЕ зафиксировала одну переносную станцию наземной разведки «Кредо-М1» в неподконтрольном Украине Первомайске Луганской области.
Известно, что переносная радиолокационная станция наземной разведки «Кредо-М1» предназначена для обнаружения наземных, надводных движущихся целей и обслуживания стрельбы артиллерии в любое время суток и года, в том числе при отсутствии оптической видимости (туман, снегопад, дождь, в условиях запыленности и задымленности).
Кроме того, СММ ОБСЕ обнаружила наличие мин у Песок, Лозового и Майского, а также не взорвавшиеся боеприпасы в Пикузах и вблизи контрольного пункта въезда-выезда в районе Майорска.
Теги: Россия, Донбасс, разведка, ОБСЕ, мины, станция, ОРЛО
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