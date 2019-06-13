Россия назвала условия возвращения в ПАСЕ

13.06.2019 19:48

Россия требует полного восстановления полномочий в парламентской ассамблее Совета Европы в день выборов генсека организации 26 июня. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости в четверг, 13 июня.

Он отметил, что если выборы пройдут без участия России, то мандат нового генсека будет "подвергнут сомнению".

По словам спикера Госдумы РФ, такое условие будет отражено в заявке на участие делегации в сессии.

Володин подчеркнул, что если ПАСЕ 24 июня примет доклад по вопросу прав национальных делегаций "без изъятий", то Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии.

Он добавил, что если ПАСЕ лишит Россию каких-либо полномочий, то российская делегация оставляет за собой право покинуть ассамблею.

Напомним, в 2014 году ПАСЕ применила санкции к России, лишив российскую делегацию права голоса. Из-за этого РФ прекратила участие в работе Ассамблеи.

17 мая текущего года более 30 министров иностранных дел стран-членов Совета Европы на заседании в Хельсинки приняли решение, в котором открывается путь для возвращения России в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре. В СЕ также позволил России участвовать в выборах нового генсека.

В МИД Украины заявили, что Киев пересмотрит отношение к ПАСЕ, в случае возвращения в нее российской делегации.