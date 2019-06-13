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Россия назвала условия возвращения в ПАСЕ
Россия требует полного восстановления полномочий в парламентской ассамблее Совета Европы в день выборов генсека организации 26 июня. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости в четверг, 13 июня.
Он отметил, что если выборы пройдут без участия России, то мандат нового генсека будет "подвергнут сомнению".
По словам спикера Госдумы РФ, такое условие будет отражено в заявке на участие делегации в сессии.
Володин подчеркнул, что если ПАСЕ 24 июня примет доклад по вопросу прав национальных делегаций "без изъятий", то Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии.
Он добавил, что если ПАСЕ лишит Россию каких-либо полномочий, то российская делегация оставляет за собой право покинуть ассамблею.
Напомним, в 2014 году ПАСЕ применила санкции к России, лишив российскую делегацию права голоса. Из-за этого РФ прекратила участие в работе Ассамблеи.
17 мая текущего года более 30 министров иностранных дел стран-членов Совета Европы на заседании в Хельсинки приняли решение, в котором открывается путь для возвращения России в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре. В СЕ также позволил России участвовать в выборах нового генсека.
В МИД Украины заявили, что Киев пересмотрит отношение к ПАСЕ, в случае возвращения в нее российской делегации.
Теги: Россия, Донбасс, ПАСЕ
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