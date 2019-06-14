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Никита довоевался: опубликовано фото ликвидированного на Донбассе 23-летнего боевика

14.06.2019 09:50
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Никита довоевался: опубликовано фото ликвидированного на Донбассе 23-летнего боевика

На Донбассе был ликвидирован очередной боевик незаконных вооруженных формирований Никита Руденко, родом из Суходольска Луганской области – оккупированного города у самой границы с Россией.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", передает apostrophe.ua.

Точная дата смерти боевика – 10 июня. "10.06.19, Руденко Никита из Суходольска. Всё будет Украина и победа за нами!", - написал он.

На сайте "Миротворец" Руденко уже внесен в список ликвидированных. Отмечается, что дома, на территории, удерживаемой гибридными силами боевиков и российской армии, у него остались мать и отчим. Боевику было 23 года, воевать против армии своей страны в составе террористических группировок он пошел сразу же после начала российской агрессии, тогда ему было 18 лет.



Теги: Россия, Донбасс, граница, ликвидация, агрессия, боевик, ВСУ
 
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