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Экс-канцлер Германии считает «законной» аннексию Россией Крыма
15.06.2019 08:15
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер считает вполне «законной» аннексию РФ полуострова Крыма.
Об этом он заявил, выступая перед бизнесменами в Бранденбурге, пишет ДонПресс.
«Крым — это старая российская территория. В советские времена не имело значения, куда Крым был приписан территориально. Но теперь это уже не так», — заявил Шредер.
По словам немецкого политика, для аннексии Крыма к России можно подвести юридическое обоснование.
По мнению Шредера, здесь речь идет не об отделении, а об «одобрении населением», потому аннексию Крыма нельзя считать «агрессивным актом».
Теги: Россия, Донбасс, Крым, Германия, канцлер, аннексия
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