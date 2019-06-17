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Евросоюз пригрозил прекратить безвиз для некоторых стран

17.06.2019 14:20
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Евросоюз пригрозил прекратить безвиз для некоторых стран

Если количество соискателей убежища из стран, для которых действует безвизовый режим с ЕС, будет по-прежнему расти, следует ожидать мер противодействия.

Так, из-за возрастающего количества соискателей убежища из государств, в которых действует безвизовый режим с ЕС, представители Еврокомиссии пригрозили ввести меры противодействия. В случае если процесс продолжится, Евросоюз может приостановить безвиз для некоторых стран. Информацию передает "Диалог.UA", ссылаясь на DW. Как сообщается, данное заявление последовало от комиссара ЕС по миграции и внутренних делам Димитриса Аврамопулоса.

Он рассказал, что меры противодействия могут коснуться стран Западных Балкан и Латинской Америки. При этом он надеется на то, что подобных крайних мер еще можно избежать. Отмечается, что количество нелегальных соискателей убежища в Евросоюзе в целом опустилось на уровень 2014 года до того, как начался миграционный кризис. Известно, что в начале 2019 года численность продолжала падать и достигла 32 400 человек, уменьшившись на 31% в сравнении с тем же периодом 2018 года.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, Евросоюз, безвизовый режим
 
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