Обезумевшая толпа забросала камнями кортеж премьер-министра. ВИДЕО

17.06.2019 20:26

Толпа буквально обезумела и начала закидывать представительские автомобили камнями.

Инцидент произошел в четверг, 12 июня, в Албании. Лидер правящей Социалистической партии Эди Рамы подвергся нападению демонстрантов, пишет Корреспондент.

Люди были недовольны политическим кризисом в стране.

Сообщается, что кортеж из нескольких авто двигался по городу Либрадж на востоке страны. Неожиданно на пути автоколонны оказались протестующие. Они после криков и угроз начали швырять камни в транспортные средства.

Водителю машины, где находился премьер-министр, пришлось вырываться из окружения и далее ехать объездными путями.

Сам Эди Рамы не пострадал.