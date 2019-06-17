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Обезумевшая толпа забросала камнями кортеж премьер-министра. ВИДЕО
17.06.2019 20:26
Толпа буквально обезумела и начала закидывать представительские автомобили камнями.
Инцидент произошел в четверг, 12 июня, в Албании. Лидер правящей Социалистической партии Эди Рамы подвергся нападению демонстрантов, пишет Корреспондент.
Люди были недовольны политическим кризисом в стране.
Сообщается, что кортеж из нескольких авто двигался по городу Либрадж на востоке страны. Неожиданно на пути автоколонны оказались протестующие. Они после криков и угроз начали швырять камни в транспортные средства.
Водителю машины, где находился премьер-министр, пришлось вырываться из окружения и далее ехать объездными путями.
Сам Эди Рамы не пострадал.
Теги: Донбасс, премьер-министр, Албания, камни
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