Ученые обеспокоены массовой гибелью дельфинов у побережья США

17.06.2019 13:48

Сотрудники Национального управления океанических и атмосферных исследований зафиксировали огромное количество мертвых дельфинов на побережье Мексиканского залива, сообщает телеканал NBC.

Оказывается, начиная с 1 февраля на побережье Мексиканского залива было обнаружено 279 дельфинов, большинство из них были мертвы.

При этом ученые считают, что к массовой гибели дельфинов причастен разлив нефти в заливе после взрыва на платформе Deepwater Horizon, который произошел еще в 2010 году.

Также, по мнению специалистов, причиной массовой гибели может быть весеннее наводнение на Среднем Западе США, которое привело к притоку большого количества пресной воды в залив.